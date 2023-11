Michael Mann dirigerà ladattamento di Veteran

News





02/11/2023

Michael Mann, fresco del suo ultimo film Ferrari, ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. Il regista, infatti, porterà nelle sale Veteran, crime thriller Sudcoreano che verrà riadattato in una versione tutta americana. Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo con Mann che sta lavorando con la CJ Enm, società di intrattenimento coreana. Non è chiaro se Mann sarà anche il regista della pellicola oppure se lavorerà solo come produttore e sceneggiatore.



Una fonte della CJ Enm, intercettata dal portale Variety, ha spiegato che le parti “stanno sviluppando una sceneggiatura con Michael Mann ma il suo ruolo e il calendario dei lavori non sono stati ancora definiti”. Sul progetto Veteran ha influito lo sciopero degli sceneggiatori dunque non è chiaro quando ripartiranno i lavori.

Veteran vede al centro della scena un poliziotto che si occuperà di un imprenditore inserito nel mondo della criminalità. La pellicola, come spiegato da Variety, ricorda per alcuni tratti Heat – La Sfida.