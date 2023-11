Hunger Games: Nina Jacobson chiude le porte a Jennifer Lawrence (per il momento)

News





02/11/2023 |

Con Hunger Games – La Ballata dell’Usignolo e del Serpente tornerà tra poco nelle sale una costola della famosa trilogia cinematografica legata ai romanzi di Suzanne Collins. Il prequel in questione, che ci mostrerà un giovane Coriolanus Snow, il futuro presidente di Panem, mira ad aprire nuove frontiere, sviluppando anche nuovi personaggi come quello di Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler.



Con lo sviluppo del film in molti si sono chiesti se mai rivedremo Katniss, il personaggio principale della trilogia originale, reso famoso dall’attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence, attrice che più volte in passato ha sottolineato la sua piena disponibilità davanti alla possibilità di recitare in un altro film.



Ma cosa ne pensa la produzione circa un coinvolgimento della Lawrence? La risposta è stata data da Nina Jacobson, produttrice del film che, in un’intervista a Yahoo Entertainment, ha spiegato: "Se Suzanne ha qualcosa da dire, allora scriverà un libro al riguardo. Onestamente, per quanto ami Katniss, penso che la sua storia sia completa e credo che pensi la stessa cosa anche Suzanne. Ma se questo cambiasse, e Suzanne decidesse di scrivere qualcosa su Katniss, allora sarei entusiasta. Detto questo, coglierei immediatamente la possibilità di tornare in questo mondo. A prescindere dal personaggio”.



Anche il regista Francis Lawrence ha espresso lo stesso pensiero: “Di solito Suzanne scrive queste cose quando ha un'idea tematica che vuole esplorare e questo io l’ho sempre amato. Quindi penso che se per qualsiasi motivo avesse qualche idea tematica pronta a raccontare un’altra storia di Katniss, io sarei presente, e quindi sono sicuro che Jen sarebbe presente”.



Il destino di Katniss, dunque, è tutto nelle mani di Suzanne Collins. La questione porta dunque ad un interrogativo: rivedremo mai la combattente abitante del Distretto 12?