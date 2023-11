Robin and the Hood: Naomie Harris sarà la protagonista del film tv

News





02/11/2023 |

Naomie Harris, attrice che abbiamo visto recitare in No Time To Die e Venom – La Furia di Carnage, sarà l'antagonista all'interno di Robin and the Hood, family adventure movie. L’attrice interpreterà un'operatrice del mondo immobiliare senza scrupoli che dovrà fare i conti con la protesta di… un gruppo di bambini. Al centro della scena, infatti, troviamo un gruppo di bambini guidato dall’undicenne Robin che ogni giorno costruiscono il loro immaginario regno in una zona abbandonata situata nella zona in cui vivono, tra aquile, una strega cattiva, spade, scudi e cavalieri, il tutto derivante dalla loro immaginazione. Quando Robin e i suoi amici, chiamati The Hoods, vedranno minacciato il loro regno dall’arrivo della costruttrice immobiliare Clipboard (Harris), desiderosa di bonificare la loro zona di gioco con l’obiettivo di costruire una residenza immobiliare e diversi servizi, ecco allora scattare una forte e singolare protesta…



Nel cast, insieme alla Harris, troviamo anche Gwendoline Christie, Mark Williams e Darcey Ewart, con quest’ultima che interpreterà Robin.



Robin and the Hood sarà diretto da Phil Hawkins da una sceneggiatura curata da Stuart Benson e Paul Davidson. Il film sarà sviluppato da Sky con le riprese che sono state effettuate durante l'estate.