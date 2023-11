James McAvoy sarà il protagonista del thriller Turn Up The Sun!

News





02/11/2023 |

James McAvoy, attore del leggendario franchise X-Men, è stato ingaggiato per recitare come protagonista all’interno di Turn Up The Sun!, thriller movie la cui produzione è già partita nel Regno Unito. Scritto e diretto dal regista Jamie Adams, il film racconta di due coppie che prenotano accidentalmente la stessa villa di campagna per un fine settimana di lavoro e piacere ma scoprono che le cose potrebbero non essere come sembrano. Altri dettagli non sono stati rivelati dalla produzione.



Con McAvoy reciteranno all’interno della pellicola anche Lucas Bravo, Aisling Franciosi ed Almudena Amor.



Nel 2023 James McAvoy ha recitato in The Book of Clarence, il film diretto da Jeymes Samuel e sta lavorando ad altri due progetti attualmente in fase di sviluppo: Speak No Evil di James Watkins e Control di Robert Schwentke.