We Bury The Dead: Daisy Ridley sarà la protagonista del film di Zak Hilditch

News





02/11/2023 |

Daisy Ridley, la Rey di Star Wars, è pronta ad uscire momentaneamente dal mondo di Guerre Stellari per un thriller ad alto impatto diretto da Zak Hilditch: l’attrice reciterà infatti in We Bury The Dead.



Come riportato da Deadline, il film è una storia sul dolore, sulla perdita e sui non morti. Ridley interpreta Ava, una donna disperata il cui marito è scomparso a seguito di un catastrofico esperimento militare. Sperando di trovarlo vivo, Ava si unisce a una "unità di recupero corpi", ma la sua ricerca prende una svolta agghiacciante quando i cadaveri che sta seppellendo iniziano a mostrare segni di vita.



Le riprese di We Bury The Dead partiranno durante il mese di Febbraio nell’Australia Occidentale. La Screen Australia, la Screenwest, la Lotterywest, la WA Regional Screen Fund e la Gramercy Park Media si occuperanno di finanziare la pellicola.



Della produzione si occuperanno Kelvin Muro e Grant Spurore di The Penguin Empire e Ross Dinerstein di Campfire Studios. Produrranno il film inoltre la Gramercy Park Media.



Daisy Ridley sta lavorando in queste settimane anche nel nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari, ovvero Star Wars: New Jedi Order che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy.