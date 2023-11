Josh Duhamel reciterà nel thriller Off The Grid

News





02/11/2023 |

È stato annunciato che Josh Duhamel e il candidato all’Oscar Greg Kinnear reciteranno all’interno della pellicola Off The Grid. A riportare la notizia è il portale Deadline che sottolinea come i due guideranno il cast. Il film vedrà Duhamel interpretare uno scienziato che decide di rubare il progetto di un nuovo esperimento, rifugiandosi in Europa nel tentativo di nasconderlo perché potenzialmente letale. Un altro scienziato (Kinnear), ex membro del team di ricerca che comprendeva il protagonista, partirà in missione con una squadra di ricerca nel tentativo di trovarlo e riportare a casa il progetto.



Off The Grid sarà diretto da Johnny Martin e sarà prodotto da Luca Matrundola e Richard Salvartore. Roman Kopelevich della Red Sea sarà invece il produttore esecutivo.



Il produttore Richard Salvatore (Ritual Killer) ha dichiarato: “Dopo aver lavorato a questo progetto per anni con il mio caro amico Johnny Martin, non potrei essere più emozionato ed emozionato nel vedere il livello di talento che ha aderito a questo progetto. Non potrei scegliere una squadra migliore per far sì che la qualità di questo film prenda vita”.