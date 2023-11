Romeo è Giulietta: terminate le riprese del nuovo film di Giovanni Veronesi

News





03/11/2023 |

Sono terminate ufficialmente le riprese di Romeo è Giulietta, la nuova opera di Giovanni Veronesi. Dopo quasi due mesi, dunque, con il cast e la crew che si sono spostati a Roma e a Spoleto, si è chiuso il set della pellicola che vede protagonisti Sergio Castellitto e Pilar Fogliati. All’interno dell’opera recitano anche Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e Margherita Buy.



La storia racconta di Vittoria, una ragazza che decide di fare un provino per ottenere il ruolo di Giulietta nel film Romeo e Giulietta. Dopo essere stata scartata in maniera piuttosto umiliante da parte del regista, la donna tornerà al provino travestita da uomo con lo scopo di ottenere il ruolo di Romeo. A sorpresa riesce a superare il provino e da quel momento in poi inizierà a convivere sul set con questa sua nuova realtà. Tutto procede secondo i piani fin quando il suo fidanzato non otterrà la parte di Mercuzio all’interno della sua stessa opera…



Romeo è Giulietta è una produzione Indiana Production, Capri Entertainment e Vision Distribution in collaborazione con Sky e sarà distribuito da Vision Distribution.