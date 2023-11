Il Regno del Pianeta delle Scimmie: il teaser trailer italiano è in rete!

News





03/11/2023 |

Bisognerà attendere il 2024 per l'uscita nelle sale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, il nuovo capitolo appartenente alla saga, ma intanto ecco un piccolo antipasto: il teaser trailer ufficiale del film pubblicato dalla 20th Century Fox. Dopo Rupert Wyatt e Matt Reeves, la regia del franchise è passata nelle mani di Wes Ball che recentemente ha curato la regia della trilogia di Maze Runner.



Il cast, brillante, è vasto e comprende al suo interno Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, William H. Macy, Sara Wiseman, Ras-Samuel Welda’abzgi, Lydia Peckham e Dichen Lachman.



Ball ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Patrick Aison, Josh Friedman e Rick Jaffa.



Sinossi:

Molti anni dopo il regno di Cesare, una giovane scimmia intraprende un viaggio che lo porterà a mettere in discussione tutto ciò che gli è stato insegnato sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.