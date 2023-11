Next Goal Wins: online la scena It's Torture Coaching This Team

News





03/11/2023 |

Continuano a circolare, grazie alla Searchlight Pictures, alcune scene di Next Goal Wins. Il nuovo progetto cinematografico di Taika Waititi è basato su una storia vera, precisamente sul documentario inglese di Mike Brett e Steve Jamison, uscito nel 2014. Il film segue la storia della Nazionale della American Samoa passata alla storia per l'incredibile sconfitta per 31-0 maturata contro l'Australia nel 2001. Con l'avvicinarsi delle qualificazioni ai Mondiali, la squadra assume lo sfortunato allenatore anticonformista Thomas Rongen (Michael Fassbender) che spera di dare una svolta alla peggiore squadra di calcio del mondo...



In Next Goal Wins recitano il protagonista Michael Fassbender, nella parte di Rongen, Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House e Kaimana, quest'ultima al debutto ufficiale in un film.



Waititi ha scritto la sceneggiatura con Iain Morris ed Andy Serkis e produrrà il film con Garrett Basch e Jonathan Cavendish.



Next Goal Wins uscirà il 17 novembre. Qui sotto trovate la clip in lingua originale It's Torture Coaching This Team.