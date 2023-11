Box Office Italia: in testa sempre Cè Ancora Domani di Paola Cortellesi

News





06/11/2023 |

Continua a comandare la classifica box office italiana C’è Ancora Domani, opera prima di Paola Cortellesi: alla sua terza settimana la pellicola ha incassato 3.514.322 euro, superando i sette milioni complessivi. Il podio è completato da due new entry, rappresentate dall'horror movie Five Nights At Freddy's di Emma Tammi, il cui incasso è stato pari a 2.623.858 euro, e da Comandante, film di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino protagonista che ha portato via 1.074.799 euro. Dalla seconda posizione alla quarta è scivolato invece Saw X di Kevin Greutert che ha incassato 662.487 euro mentre al quinto e al sesto posto troviamo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (592.550 euro) e Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania di Gianluca Leuzzi (527.552 euro).