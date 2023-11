Box Office USA: Five Nights At Freddy's resta al comando

News





06/11/2023

In un fine settimana con pochissime nuove uscite brilla ancora nella classifica box office americana Five Nights At Freddy's, horror movie di Emma Tammi che, con il suo incasso pari a 19.399.640 dollari, ha superato i 100 milioni complessivi. Rispetto alla settimana scorsa, dunque, il podio è rimasto invariato con Taylor Swift - The Eras Tour di Sam Wrench (13.500.000 dollari) e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (7.000.478 dollari) sempre in seconda e in terza posizione. Dopo aver debuttato in alcune sale Priscilla di Sofia Coppola è arrivato in tutti i cinema americani e ha trovato posto in quarta posizione dopo aver incassato nel fine settimana 5.084.573 dollari. Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove troviamo infine Radical di Christopher Zalla (2.730.326 dollari) e L'Esorcista - Il Credente di David Gordon Green (2.150.000 dollari).