Lift: online il trailer italiano del film di F. Gary Gray

News





06/11/2023 |

Nel corso della sua carriera cinematografica F. Gary Gray ha diretto spesso pellicole che sono rimaste impresse nella mente degli spettatori: da The Italian Job, che nei primi anni duemila ebbe un successo rilevante, a Straight Outta Compton passando per Fast & Furious 8. E il prossimo gennaio il regista tornerà sullo schermo grazie ad un heist movie tutto da seguire dal titolo Lift.



F. Gary Gray per questa opera adrenalinica ha lavorato con un cast brillante che comprende Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim, e Sam Worthington. La sceneggiatura è stata curata da Daniel Kunka.



Lift debutterà il prossimo 12 gennaio su Netflix. Sotto alla sinossi trovate il trailer italiano.



Sinossi:

Una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) cerca di prelevare 500 milioni di dollari in oro da un aereo passeggeri in volo a dodicimila metri.