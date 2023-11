Comandante: online una scena del film di Edoardo De Angelis

News





06/11/2023 |

La 01Distribution ha pubblicato una nuova scena di Comandante, l'opera di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino. La pellicola, che vede nel suo cast principale anche Massimiliano Rossi e Silvia D'Amico, ha una sceneggiatura scritta da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis.



Comandante è prodotto da Indigo Film, O' Groove, Tramp Limited, VGroove, Wise, Beside Productions, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di MEDIA, Regione Campania.



Il film è attualmente nelle nostre sale.



Sinossi:

All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina alla sua maniera: prua rinforzata in acciaio per improbabili speronamenti, colpi di cannone sparati in emersione per affrontare faccia a faccia il nemico e un equipaggio armato di pugnale per impossibili corpo a corpo.

Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l'equipaggio italiano.

Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “Perché noi siamo italiani”.