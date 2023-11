Peanuts: la Apple svilupperà un nuovo film

News





07/11/2023 |

Tra i prossimi progetti cinematografici legati al mondo Apple spicca anche quello dei Peanuts. La compagnia ha deciso di far partire la produzione nel 2024 con l’ausilio di WildBrain Studios e il nuovo film per famiglie vedrà la banda dei Peanuts intraprendere un'avventura epica nella Grande Città, imparando il vero significato dell'amicizia e incontrando nuovi sorprendenti amici lungo la strada.



La sceneggiatura è stata scritta da Karey Kirkpatrick da una storia originale curata da Craig Schulz, Bryan Schulz e Cornelius Uliano, gli stessi che nel 2015 hanno scritto il film The Peanuts Move. La regia sarà di Steve Martino.



“I fan di tutte le età si sono innamorati dei Peanuts su Apple TV+”, ha affermato Tara Sorensen, responsabile della programmazione per bambini di Apple. “Con la nostra impareggiabile libreria di titoli dei Peanuts e una pluripremiata raccolta di storie che uniscono bambini e famiglie, Apple TV+ è la casa preminente per Snoopy e i suoi amici e offre una selezione di livello mondiale di serie e film con i cartoni animati più amati a livello mondiale. Non vediamo l’ora che tutti possano vivere questa commovente nuova avventura con Snoopy, Charlie Brown e la banda nella Grande Città”.