LAltra Sporca Ultima Meta: la Paramount Pictures realizzerà il remake

News





07/11/2023 |

Per la terza volta nella sua storia Quella Sporca Ultima Meta tornerà nelle sale. Il famoso film del 1974 di Robert Aldrich con Burt Reynolds protagonista era stato già rielaborato da Peter Segal nel 2005, in un’opera con protagonista Adam Sandler, accompagnato dallo stesso Burt Reynolds, e dal titolo L’Altra Sporca Ultima Meta.



A distanza di diciotto anni – come riportato da Deadline – la Paramount Pictures ha dunque deciso di realizzare il remake ed ha affidato la sceneggiatura a Rodney Barnes. Al momento non sono stati forniti a riguardo ulteriori dettagli legati al progetto.



Quella Sporca Ultima Meta raccontava la storia di Paul Crewe, ex quarterback professionista finito in prigione, che metterà insieme una squadra di detenuti per affrontare a football la squadra del penitenziario. La commedia a tinte sportive fu rilasciata negli anni settanta dalla stessa Paramount.