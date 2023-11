The Family Plan: il trailer internazionale del film con Mark Wahlberg

News





07/11/2023 |

Il prossimo 15 dicembre arriverà su Apple Tv+ The Family Plan, una commedia d'azione con protagonista Mark Wahlberg. L'attore ha recitato accanto a Michelle Monaghan e ad un cast composto da Zoe Colletti, Van Crosby, Saïd Taghmaoui, Maggie Q e Ciarán Hinds ed è stato diretto da Simon Cellan Jones. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Coggeshall.



La stessa Apple Tv ha rilasciato il trailer ufficiale della pellicola che alterna scene d'azione a momenti esilaranti.



The Family Plan è prodotto da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per conto della Skydance, da Wahlberg e Stephen Levinson attraverso la Municipal Pictures. John G. Scotti è il produttore esecutivo.



Sinossi:

Dan Morgan (Mark Wahlberg) ama la sua tranquilla vita di periferia, è un marito devoto, padre di tre figli e venditore di automobili di successo. Ma questa è solo metà della storia. Decenni prima era un assassino governativo d’élite incaricato di eliminare le minacce più letali del mondo. Quando i nemici del suo passato lo rintracciano, Dan carica la moglie, ignara di tutto (Michelle Monaghan), la figlia adolescente angosciata, il figlio adolescente giocatore professionista e l'adorabile bambino di 10 mesi nel loro minivan e parte per un improvvisato viaggio verso Las Vegas. Determinato a proteggere la sua famiglia, regalandole la vacanza della sua vita, Dan deve mettere in azione le sue abilità a lungo latenti, senza rivelare la sua vera identità.