The Legend of Zelda diventerà un film: Wes Ball sarà il regista

08/11/2023 |

Un nuovo adattamento di un videogioco entrerà presto in lavorazione. La Sony Pictures, infatti, ha raggiunto un accordo con la Nintendo per portare nelle sale un famosissimo videogame: The Legend of Zelda. Il progetto è già partito ed è stato trovato il regista: a dirigere la pellicola sarà Wes Ball, timoniere in passato del franchise di Maze Runner e del capitolo Kingdom of the Planet of the Apes, pellicola quest'ultima appartenente alla saga de Il Pianeta delle Scimmie.



Ball, che si occuperà della produzione con Joe Hartwick Jr. tramite la loro Oddball Entertainment, lavorerà su una sceneggiatura curata da Derek Connolly.



Il videogioco, creato dai game designer giapponesi Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, è stato lanciato nel 1986. La storia il guerriero elfo Link e l'elegante principessa Zelda mentre combattono per salvare la magica terra di Hyrule da Ganon, un malvagio signore della guerra diventato... re demone.



La Nintendo dunque tornerà nel mondo del cinema dopo il successo ottenuto lo scorso anno con l'adattamento di Super Mario Bros. L'obiettivo della compagnia è cercare di replicare quanto è avvenuto pochi mesi fa, valorizzando un altro dei suoi titoli di punta.