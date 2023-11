DeWanda Wise reciterà nell'horror movie Imaginary

News





08/11/2023 |

DeWanda Wise ha trovato un nuovo progetto cinematografico che la vedrà protagonista e produttrice. L’attrice reciterà in Imaginary, horror movie della Lionsgate e della Blumhouse che arriverà nelle sale a marzo 2024.



Jeff Wadlow ha scritto la sceneggiatura e dirige questa pellicola che racconta di Jessica (Wise), una ragazza che torna nella casa della sua infanzia con la sua famiglia. La sua figliastra più giovane, Alice, sviluppa un inquietante attaccamento a un orso di peluche di nome Chauncey che trova nel seminterrato. I giochi con il peluche iniziano a diventare con il tempo sempre più sinistri, con il comportamento di Alice che diventerà sempre più preoccupante. Jessica capirà subito che l’orsetto in realtà non è quello che sembra...



Wadlow ha curato lo script con Greg Erb e Jason Oremland. La produzione è affidata anche a Jason Blum mentre i produttori esecutivi sono Wise e Ryan Turek.



La DeWise ha lavorato recentemente nella commedia Poolman di Chris Pine.