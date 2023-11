Ghostbusters: Minaccia Glaciale: in rete il primo trailer italiano

News





09/11/2023 |

La Sony Pictures ha distribuito il trailer ufficiale italiano di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nuovo capitolo della saga. Nel film possiamo assistere al ritorno nella Grande Mela, con la caserma dei pompieri, habitat storico degli Acchiappafantasmi, di nuovo al centro della scena. E proprio la città di New York si troverà alle prese con una vera e propria ondata glaciale scatenata da una forza misteriosa.

Regista della pellicola è Gil Kenan, già papà di Poltergeist, che ha curato anche la sceneggiatura con Jason Reitman.



In Ghostbusters: Minaccia Glaciale i vecchi Acchiappafantasmi, Ray, Peter e Winston, accompagnati dalla segretaria Janine, uniranno le forze con la famiglia Spengler. Recitano nel film: Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Gracie, Celeste O'Connor e Kumail Nanjiani.



L'uscita è prevista per marzo 2024. Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.