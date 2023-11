Mean Girls: il primo trailer è online!

News





09/11/2023 |

A poco più di diciotto anni dalla pellicola originale, la Paramount Pictures ha diffuso il primo trailer internazionale del reboot di Mean Girls. Il film, basato sull’opera di Mark Waters uscita nel 2004, è diretta da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. che hanno lavorato su una sceneggiatura curata da Tina Fey, ovvero la sceneggiatrice del film originale.



Angourie Rice è la protagonista ed interpreta Cady Heron, una ragazza che entra a far parte dell’elitario gruppo di ragazze della scuola chiamate The Plastics, guidato da Regina George, il cui ruolo è stata affidato a Reneé Rapp. Quando Cody si innamorerà del fidanzato di Regina, Aaron Samuels, interpretato da Christopher Briney, diventerà l’obiettivo numero uno di Regina. Per riuscire a “sconfiggerla” chiederà aiuto ad alcuni studenti emarginati: Janis e Damian.



Nel cast troviamo anche Bebe Wood, Avantika, Auli’i Cravalho e Jaquel Spivey.



Mean Girls debutterà il 12 gennaio.