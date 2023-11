Lo sciopero degli attori è terminato: trovato laccordo e Hollywood riparte

News





09/11/2023

Uno sciopero lungo più di 100 giorni, per l'esattezza 118. Una protesta che aveva bloccato la macchina cinematografica di Hollywood, con danni superiori a 6 miliardi di dollari. Il passato da oggi è da lasciare soltanto alla cronaca visto che le case di produzione hanno raggiunto l’accordo con il sindacato SAG-AFTRA per riprendere le attività e rimettere in moto la macchina che porterà alla realizzazione di pellicole e serie televisive in grado di salvare un settore che iniziava a fare i conti con lo spettro della crisi.



Non è stato un periodo facile quello vissuto dal mondo del cinema americano che aveva dovuto fare i conti con un altro sciopero andato in scena prima di quello degli attori, ovvero quello che aveva visto protagonisti gli sceneggiatori, risolto nel mese di settembre quando ancora l’accordo tra le produzioni e il sindacato delle star sembrava ancora lontano.



Il contratto verrà definito in queste ore e prevede aumenti del salario minimo, un nuovo bonus pagato dai servizi streaming e la protezione contro l’utilizzo non autorizzato di video ed immagini create tramite l’ausilio dell’intelligenza artificiale, uno dei nodi legati alla protesta.