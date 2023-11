Mortal Kombat 2: Todd Garner aggiorna sulle riprese

News

09/11/2023 |

Lo scorso giugno aveva iniziato a muovere i primi passi il secondo capitolo di, le cui riprese sono state costrette a fermarsi pochi giorni dopo a causa della partenza dello sciopero degli attori hollywoodiani. Il progetto ha subìto qualche rallentamento ma ora, con l’accordo raggiunto dal sindacato SAG-AFTRA, anche questa produzione è destinata a ripartire nell’immediato.Un aggiornamento sugli sviluppi del progetto è stato dato dal produttoreche, via Twitter , ha risposto ad un post che inseriva Mortal Kombat 2 tra le produzioni destinate a ripartire nel 2024: “Non è vero, gireremo prima di allora – ha scritto Garner – Prometto che terrò aggiornata la community di Mortal Kombat non appena avrà informazioni a riguardo. Tutti gli altri stanno solo speculando…”.sarà diretto ancora una volta dacon Jeremy Slater che ha lavorato invece alla sceneggiatura.Per quanto riguarda il cast,tornerà come protagonista nel ruolo di Cole Young e con lui ci saranno Jessica McNamee, ovvero Sonya Blade, Mehcad Brooks, come Jax, Tadanobu Asano, nella parte di Raiden, Hiroyuki Sanada, nel ruolo di Scorpion, Chin Han, che sarà Shang Tsung, Ludi Lin, nel ruolo di Liu Kang, e Joe Taslim che interpreterà lo storico Sub-Zero.