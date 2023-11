Nuova data d'uscita per il terzo capitolo di Venom

News

09/11/2023 |

Se lo scorsa estate la Sony Pictures aveva annunciato l’uscita per luglio 2024 di Venom 3, posticipato dunque di diversi mesi rispetto alla data originale di uscita, la stessa compagnia ha rivlelato ora che per vedere la pellicola nelle sale bisognerà attendere sì il 2024 ma, in modo specifico, il periodo autunnale. Il film, ancora senza titolo, uscirà precisamente l’8 novembre 2024.



La produzione di Venom 3 era partita lo scorso giugno in Spagna ma era stata interrotta a causa dello sciopero degli attori culminato proprio nelle ultime ore.



Venom 3, questo il titolo provvisorio del film, vedrà Tom Hardy riprendere il ruolo di Eddie Brock, l’eroe protagonista in grado di trasformarsi in questa incredibile forma mutante appartenente all’universo di Spider-Man. Il cast è in via di definizione ed oltre ad Hardy troviamo al momento Juno Temple e Chiwetel Ejiofor.



La regia del cinecomic è affidata a Kelly Marcel, all’esordio dietro la macchina da presa: la regista ha curato con Hardy la sceneggiatura. La trama non è stata ancora rivelata.