Opus: John Malkovich e Ayo Edebiri reciteranno nel film

09/11/2023 |

John Malkovich e Ayo Edebiri sono stati ingaggiati per recitare come protagonisti all’interno di Opus, horror movie che segnerà il debutto dietro alla macchina da presa di Mark Anthony Green. La A24 si occuperà di finanziare e produrre il progetto – così come riportato da Deadline.



Il cast di Opus comprende anche Murray Bartlett, Amber Midthunder, Stephanie Suganami, Young Mazino e Tatanka Means.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione, quello che riporta Deadline è che la storia è incentrata sul ritorno di un'iconica pop star dopo la sua scomparsa decennale. Tra i produttori troviamo Collin Creighton e Brad Weston per conto della Makeready, Poppy Hanks e Jelani Johnson per conto della Macro Film Studios e Josh Bachove.



John Malkovich ha ultimamente recitato nella commedia Completamente Bruciato! del regista Gilles Legardinier.