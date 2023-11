Blackberry: il trailer italiano è in rete

News





10/11/2023 |

Tra pochi giorni debutterà nelle nostre sale Blackberry, la pellicola che, come recita il titolo, racconta la storia della realizzazione del primo smartphone della storia. Il regista Matt Johnson ha lavorato sul film adattando l’opera del 2015 Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry di Jacquie McNish e Sean Silcoff.



Nel cast troviamo Glenn Howerton, nel ruolo di Jim Balsillie, ex co-CEO della società canadese che ha introdotto sul mercato il Blackberry. Recitano inoltre nella pellicola Jay Baruchel, nel ruolo del fondatore della compagnia Mike Lazaridis, lo stesso Johnson, Kelly Van der Burg, Laura Cilevitz e Martin Donovan.



Matt Johnson ha anche curato la sceneggiatura.



La Sony Pictures porterà il film nelle sale il 16 novembre. Sotto alla sinossi trovate il trailer italiano.



Sinossi:

Blackberry racconta la storia di Mike Lazaridis e Jim Balsillie, i due uomini che hanno tracciato il percorso della spettacolare ascesa e della catastrofica scomparsa del primo smartphone al mondo.