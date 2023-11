Coyote vs. Acme: la Warner Bros. Pictures non andrà avanti col progetto

News





10/11/2023 |

Durante il 2020 si era tanto parlato del progetto della Warner Bros. Pictures Coyote vs. Acme, live action movie che è stato completato lo scorso anno nel New Mexico. Il film però sembra non rientrare più nei piani del gruppo, questo a seguito della nomina di Bill Damaschke alla guida del Warner Animation Group.



A riportarlo è il portale The Hollywood Reporter che ha anche sottolineato le parole del regista Dave Green sul social X: “Per tre anni, ho avuto la fortuna di realizzare un film su Wile E. Coyote, il personaggio più persistente, appassionato e resistente di tutti i tempi. Ero circondato da un team brillante, che ha messo l’anima in questo progetto. … Lungo il percorso siamo stati accolti positivamente dai test audiences che ci hanno premiato con punteggi fantastici".



La compagnia ha poi diffuso una nota: "Con il rilancio della Warner Bros. Pictures Animation a giugno, lo studio ha spostato la sua strategia globale per concentrarsi sulle uscite cinematografiche", ha detto in un comunicato un portavoce del WB Motion Picture Group. “Con questa nuova direzione, abbiamo preso la difficile decisione di non andare avanti con Coyote vs Acme. Abbiamo un enorme rispetto per i filmmaker, il cast e la troupe e siamo grati per il loro contributo al film”.



La pellicola aveva visto recitare al suo interno John Cena e vedeva al suo interno tra i produttori James Gunn.