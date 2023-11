Deadpool 3: cambia ancora la data di uscita del film

News





10/11/2023 |

Il mondo cinematografico di Hollywood è pronto a ripartire dopo l’accordo raggiunto tra il sindacato degli attori e le case di produzione. Dunque, per tutte le produzioni bloccate, è tempo di ripartire con le varie pellicole che torneranno all’interno dei propri set con lo scopo di essere completate. Tra queste c’è anche Deadpool 3 che ha visto modificare per la seconda volta la sua data di uscita. Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale a maggio 2024 ma ora è stato annunciato dalla Disney che il cinecomic debutterà a luglio dello stesso anno, precisamente il 26 del mese.



In questo nuovo atto del franchise ritroveremo alcuni volti, a partire da Ryan Reynolds pronto a riprendere il ruolo di questo irriverente anti-eroe. Inoltre recitano nel film anche Karan Soni e Leslie Uggams, che reciteranno ancora nei panni di Dopinder e Blind Al, e ancora Morena Baccarin e Stefan Kapicic, che vestiranno i panni di Vanessa e Colossus. Rientra nel film anche Rob Delaney che all'interno del secondo capitolo aveva interpretato il ruolo di Peter.



Il cast principale è inoltre completato dalle presenze di Hugh Jackman, Emma Corrin e Matthew Macfayden.



Shawn Levy è a bordo per dirigere questo nuovo episodio con Paul Wernick e Rhett Reese che cureranno la sceneggiatura. Tra i produttori troviamo Reynolds, Levy e Kevin Feige.



Questo nuovo progetto legato al franchise sarà il primo nel quale lavoreranno uno accanto all’altro i Marvel Studios con Reynolds e il Team Deadpool.