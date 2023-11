Marvel: da Captain America a Thunderbolts, ecco le nuove date duscita

News





10/11/2023 |

La ripartenza di Hollywood, a seguito dell’accordo tra sindacato degli attori e case di produzioni che ha fatto chiudere il discorso sciopero, ha portato anche ad una rivisitazione del calendario cinematografico delle compagnie. La Marvel ha dunque annunciato le nuove date d’uscita dalle pellicole, a cominciare da Deadpool che uscirà a luglio 2024.



Chi ha subìto uno scossone importante sul calendario è sicuramente Captain America: Brave New World, film diretto da Julius Onah con Anthony Mackie protagonista, che non arriverà più a luglio ma a febbraio 2025. La pellicola segnerà il ritorno nelle sale dell'eroe dal grande scudo, con Mackie che riprenderà in mano il personaggio ereditato da Chris Evans.



Il 2025, precisamente il 25 luglio e il 7 novembre, sarà anche l’occasione per vedere nelle sale Thunderbolts, cinecomic con Florence Pugh e Sebastian Stan che non debutterà più a dicembre, e Blade con Mahershala Ali. Per quanto riguarda la regia, il primo film è diretto da Jake Schreier mentre il secondo da Yann Demange.