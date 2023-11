Box Office Italia: dopo un mese in testa sempre Cè Ancora Domani

News





13/11/2023

Dopo quattro settimane a comando della classifica box office del nostro Paese troviamo ancora una volta C’è Ancora Domani, opera prima di Paola Cortellesi. Il film, che sta ottenendo un grande successo, ha incassato 4.501.775 euro, sfiorando i 13 milioni complessivi. Alle sue spalle ha debuttato invece The Marvels, nuovo cinecomic di casa Marvel, che ha portato via 1.564.276 euro, un risultato che le ha permesso di spodestare Five Nights At Freddy's di Emma Tammi (876.812 euro), ora in terza posizione. Durante l'ultimo fine settimana è arrivato nelle sale Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz che ha esordito in quarta posizione con un incasso pari a 874.228 euro mentre scivolano al quinto e al sesto posto Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino protagonista (700.150 euro) e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (288.956 euro)