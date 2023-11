Box Office USA: The Marvels conquista il botteghino

News





13/11/2023 |

Cambia ancora una volta la vetta della classifica box office americana. Al primo posto troviamo The Marvels di Nia DaCosta che, al debutto nelle sale, ha preso subito possesso del primo posto incassando 47.000.000 dollari. Dalla prima alla seconda posizione, ad una settimana dal suo esordio, è scivolato Five Nights At Freddy's, horror movie di Emma Tammi che ha portato via 9.000.000 dollari, riuscendo a superare i 120 milioni totali. La medaglia di bronzo questa settimana è andata a Taylor Swift - The Eras Tour di Sam Wrench (5.900.000 dollari) con Priscilla di Sofia Coppola (4.792.678 dollari) che ha invece guadagnato una posizione, chiudendo il week-end al quarto posto. In quinta e in sesta posizione, infine, ecco Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (4.650.000 dollari) e The Holdovers - Lezioni di Vita di Alexander Payne (3.200.000 dollari) che, uscito inizialmente in poche sale, ora è disponibile in tutti i cinema americani.