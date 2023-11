The Holdovers - Lezioni di Vita: ecco il trailer italiano

News





14/11/2023 |

Dal canale della Universal Pictures ecco il trailer italiano di The Holdovers - Lezioni di Vita. La pellicola, attualmente nelle sale americane, è diretta da Alexander Payne ed ha una sceneggiatura scritta da David Hemingson.



Nel film, prodotto da Mark Johnson, Bill Block e David Hemingson, recitano nel Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa.



The Holdovers - Lezioni di Vita, come riporta il trailer, debutterà nelle sale il prossimo gennaio.



Sinossi:

Dall'acclamato regista Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa.

Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico (l'attore emergente Dominic Sessa), e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam (Da'Vine Joy Randolph).