Il Paese dei Jeans in Agosto: il trailer del film di Simona Bosco Ruggeri

News





14/11/2023 |

La Adler Entertainment presenta il primo trailer di Il Paese dei Jeans in Agosto, pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Simona Bosco Ruggeri. La regista, che ha curato anche la sceneggiatura, ha lavorato con un cast che comprende Lina Siciliano, Pasquale Risiti, Rosalia Porcaro, Antonino Bruschetta, Enzo Decaro, Nunzia Schiano, Franca Abategiovanni, Mimma Lovoi, Valerio Santoro, Manuela Morabito.



L'uscita nelle sale è prevista per il 23 novembre.



Sinossi de Il Paese dei Jeans in Agosto:

La storia si svolge nel cortocircuito fra i social e la socialità di una piccola provincia un tempo isolata, adesso fortemente “connessa”. Carlo Arato (Pasquale Risiti) ha 26 anni, ex concorrente ex vip, ora @IlCarlito, sedicente influencer alla perenne ricerca di soldi per farsi notare, altalena le sue giornate fra il ricordo di tempi migliori e le lamentele per un paese cafone che, come suo padre, non lo apprezza quanto dovrebbe. Luisa (Lina Siciliano), invece, di anni ne ha 28 ed era prossima alla laurea, fino a quando non si è ritrovata alla mercé del paese in perenne attesa che le accada qualcosa. Per uno strano caso del destino l’uno capiterà all’altra e viceversa: lui piace, ma non ha un soldo; lei ha i soldi, ma non piace. È così che @IlCarlito e @LaRosetti insieme decidono di puntare a tutto. Quella di @LaRosetti e @IlCarlito è una storia d'amore social, esibita e invidiata che, tra gite a Paestum e viaggi a Formentera, scorre sugli smartphone dei giovani e sulla bocca degli adulti, perché, a prescindere dal mezzo, l’importante è menar la lingua e le dita. L’amore stra-ordinario non è, però, sufficiente a garantire a Carlo e Luisa stabilità: i due ragazzi hanno bisogno di cementare i loro nuovi privilegi familiari, sociali e monetari e nulla santifica di più un’unione quanto un figlio, tanto più che un bambino non deve nascere per forza…