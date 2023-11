Garfield: Una Missione Gustosa, il simpatico gatto torna nelle sale: in rete il trailer

News





14/11/2023 |

Il 2024 sarà l'anno che vedrà il ritorno nelle sale del simpatico gatto Garfield e anche se maggio è ancora lontanissimo, la Sony Pictures ha deciso di rilasciare il primo trailer italiano del nuovo capitolo dal titolo Garfield: Una Missione Gustosa.



La regia di questo episodio è di Mark Dindal che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Mark Torgove, Jim Davis e David Reynolds.



Nella versione originale presta la voce a Garfield la star Chris Pratt. Nel cast troviamo anche Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Ving Rhames, Hannah Waddingham e Cecily Strong.



Questa la sinossi della pellicola:

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.