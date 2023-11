The Old Oak dal 16 novembre nelle sale: online la scena I commenti al pub

News





15/11/2023 |

Da domani The Old Oak, pellicola di Ken Loach, sarà nelle nostre sale grazie alla Lucky Red e la compagnia ha rilasciato una nuova scena del film. Il regista, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Paul Laverty, ha diretto un cast che comprende Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson e Trevor Fox.



The Old Oak è prodotto da Rebecca O'Brrien ed uscirà il 16 novembre nelle sale.



Sinossi:

The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l'ultimo pub rimasto, è anche l'unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne (Dave Turner) riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l'arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un'improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari). Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?