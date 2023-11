Supergirl: Woman of Tomorrow: James Gunn conferma il progetto e annuncia la sceneggiatrice

News





15/11/2023 |

Il progetto legato a Supergirl: Woman of Tomorrow si farà. La conferma è arrivata direttamente da James Gunn che, tramite i social, ha annunciato l’intenzione di realizzare il cinecomic ed ha svelato che la sceneggiatura sarà realizzata da Ana Nogueira. Tramite Instagram il regista e produttore ha dato il benvenuto alla scrittrice all’interno “della famiglia DC Studios” per poi sottolineare che “Ana è una scrittrice straordinaria, il cui adattamento della sceneggiatura di Supergirl: Woman of Tomorrow è al di sopra e al di là di qualsiasi cosa sperassi fosse. Siamo entusiasti di andare avanti con questa interpretazione unica di Supergirl in questa bellissima storia stellare".



Supergirl: Woman of Tomorrow sarà uno stand-alone movie che girerà intorno al personaggio di Kara Zor-El, la cugina di Superman e farà parte dell’universo della DC Comics che proprio Gunn e Peter Safran stanno plasmando. Gunn, ricordiamo, sarà il regista di Superman: Legacy, film con David Corenswet e Rachel Brosnahan che uscirà nel 2025.