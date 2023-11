Denzel Washington sarà Annibale nel nuovo film di Antoine Fuqua

News





15/11/2023 |

Dopo Training Day e il franchise The Equalizer, Denzel Washington ed Antoine Fuqua torneranno a collaborare insieme. E il duo lo farà per Netflix, con l’attore che si calerà nei panni del generale cartaginese Annibale. Deadline riporta la volontà di realizzare questo epic drama che conferma ancora il legame lavorativo esistente tra l’attore e il regista.



Della sceneggiatura si occuperà John Logan, tra volte candidato all’Oscar e che in passato ha curato la sceneggiatura di pellicole quali The Aviator e Il Gladiatore. Fuqua, Washington, Erik Olsen ed Adam Goldworm saranno i produttori mentre Jeremy Lott e Frank Rodriguez Moll i produttori esecutivi.



Per Denzel Washington, che ha portato da poco nelle sale The Equalizer 3 – Senza Tregua, si tratta di un nuovo progetto inserito nella sua agenda. L’attore prenderà parte presto anche al secondo capitolo de Il Gladiatore, ancora una volta diretto da Ridley Scott.