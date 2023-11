The Fall Guy: annunciata la nuova data di uscita

News





15/11/2023 |

La Universal Pictures ha deciso di modificare la data di uscita di The Fall Guy. La pellicola, destinata inizialmente ad uscire a marzo 2024, arriverà sempre nello stesso anno ma il 3 maggio. Il film andrà dunque ad occupare lo slot inizialmente dato a Deadpool 3 che invece debutterà soltanto nel 2025.



The Fall Guy è diretto da David Leitch e vede protagonista il candidato all’Oscar Ryan Gosling che interpreta uno stuntman che verrà coinvolto nel caso legato alla sparizione di una star hollywoodiana: Tom Ryder.

Con Gosling recita anche la protagonista femminile Emily Blunt. Inoltre sono presenti nel cast anche Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.



Drew Pearce ha curato la sceneggiatura adattando la famosa serie tv americana Professione Pericolo.



Sinossi:

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?