Avengers: The Kang Dynasty: Destin Daniel Cretton

16/11/2023 |

Novità in vista per quanto riguarda Avengers: The Kang Dynasty. È stato annunciato, subito dopo il Comic-Con di San Diego, che alla regia della pellicola non ci sarà più Destin Daniel Cretton. Il progetto è in cantiere da diversi mesi con Jeff Loveness, che ha già lavorato per la pellicola Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che ha curato la sceneggiatura. Non è chiaro ora se, con la fine dello sciopero degli sceneggiatori, se lo stesso script verrà rivisitato.



Tra le motivazioni che avrebbero spinto il regista a lasciare il progetto ci sarebbe anche la decisione da parte della Marvel di posticipare al 2026 la data di uscita prevista per il 2025.



Nei panni del protagonista del film, Kang il Conquistatore, troviamo Jonathan Majors: Kang è uno dei villain della storia Marvel che ha il potere di viaggiare nel tempo riuscendo ad entrare in diverse varianti del Multiverso, incrociando la propria esistenza con quella di altri personaggi nati grazie alla compagnia.