Fantastic Four: Pedro Pascal in trattative per interpretare Mister Fantastic

16/11/2023 |

Il nuovo progetto legato ai Fantastici 4 potrebbe presto abbracciare un attore di primo livello. Pedro Pascal è infatti entrato in trattative con i Marvel Studios per interpretare Reed Richards all’interno di questo ennesimo reboot cinematografico legato alla saga.



Al momento – secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter – la pianificazione dei lavori sarà fondamentale per la riuscita dell’accordo, anche se lo stato attuale della trattativa non è chiaro. Pedro Pascal ha recitato ultimamente nelle serie tv The Last of Us e The Mandalorian ed è stato confermato recentemente per il secondo capitolo de Il Gladiatore.



Fantastic Four sarà diretto da Matt Shakman che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Per quanto riguarda il cast devono essere ancora annunciati i nomi di chi interpreterà i personaggi principali.