The Wonder Yard: Jacki Weaver sarà la protagonista di questo drama movie

News





16/11/2023 |

Jacki Weaver e Tony Shalhoub saranno i protagonisti di The Wonder Yard, la pellicola sarà diretta da Lauren Miller Rogen da una sceneggiatura curata da Beth Curry – come riportato da Deadline. Il progetto sarà prodotto dalla Elevate Entertainment e dalla LYLAS Pictures, con la Concourse Media che finanzierà il progetto.



The Wonder Yard racconta di Dinah (Weaver), una donna che diventa vedova dopo 50 anni di matrimonio. Dopo la morte del marito, Dinah investe le sue energie nella costruzione di un eclettico paese delle meraviglie nel suo cortile. I suoi figli adulti si chiedono se la madre l'abbia persa, ma attraverso il suo cortile delle meraviglie, Dinah scopre che non è mai troppo tardi per inseguire un sogno mentre ritrova la sua voce, se stessa e l'amore all'età di 73 anni. Shalhoub interpreterà invece Yusuf, un uomo mediorientale che trova una seconda prospettiva di vita quando viene coinvolto nel viaggio di Dinah.



La Weaver ha recitato nel 2020 nel remake di The Grudge mentre ultimamente ha lavorato a Wildflower e al film Assassino Americano.