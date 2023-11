Role Play: il trailer del film con Kaley Cuoco e David Oyelowo

News

16/11/2023 |

Il 2024 porterà all’interno della piattaforma Prime Video Role Play, una commedia d’azione con alcune caratteristiche del genere spy-thriller. E all’interno della pellicola recitano Kaley Cuoco, star della fortunata serie tv The Big Bang Theory, e David Oyelowo.



La Cuoco interpreta il ruolo di Emma, una donna che apparentemente vive una vita perfetta insieme al suo amorevole marito e ai suoi due figli nella periferia del New Jersey. Quando la coppia decide di ravvivare la loro vita amorosa facendo un piccolo gioco di ruolo, le cose vanno in tilt quando suo marito David scopre che sua moglie conduce una vita segreta come assassina su commissione.



La regia è di Thomas Vincent che ha lavorato su una sceneggiatura curata da Seth Owen. Role Play è basato su un’idea originale di George Heller della Entertainment Partners.



Alex Heineman ed Andrew Rona sono i produttori attraverso la The Picture Company insieme alla Cuoco che su occupa della produzione tramite la sua Yes Norman Productions.



Nel cast troviamo anche Bill Nighy e Connie Nielsen.