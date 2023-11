María Gabriela de Faría reciterà in Superman: Legacy

News





16/11/2023 |

Il cast di Superman: Legacy si è arricchito con la presenza di una nuova attrice. All’interno della pellicola, come riportato da Deadline, reciterà anche María Gabriela de Faría, attrice venezuelana meglio conosciuta per alcuni ruoli all’interno di Animal Control e The Moodys. Nel cinecomic la star interpreterà Angela Spica, conosciuta con il nome The Engineer, una donna capace di utilizzare alcuni poteri generati dalla presenza di nanotecnologie inserite nel suo corpo. Il personaggio è stato creato da Warren Ellis e Bryan Hitch ed è stato introdotto per la prima volta nel fumetto The Authority uscito nel 1999.



James Gunn sarà il regista del film che vedrà Clark Kent cercare di convivere sulla Terra con l’eredità kryptoniana, rappresentando l’incarnazione della verità,della giustizia e dello stile americano. Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati.



Il cast è composto da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Rex Mason/Metamorfo.



L’uscita di Superman: Legacy avverrà a luglio 2025.