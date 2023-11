La Casa Nera: annunciato il reboot del film di Wes Craven

News





17/11/2023 |

La Casa Nera, horror movie del 1991 diretto da Wes Craven, avrà un reboot. Lo ha annunciato Deadline che ha spiegato come la Monkeypaw Productions abbia affidato la sceneggiatura a Ezra Claytan Daniels. La Monkeypaw Productions produrrà la pellicola con Jordan Peele e Win Rosenfeld: il progetto è attualmente in fase di sviluppo.



Il film originale, sviluppato dalla Universal Pictures e prodotto da Shep Gordon, racconta di due adulti e un giovane che irrompono in una casa occupata da un fratello e una sorella e dai suoi cosiddetti figli rubati. Lì, devono combattere per le loro vite. Protagonisti de La Casa Nera sono stati Brandon Quintin Adams e A.J. Langer.



Daniels ha recentemente lavorato con Jordan Peele per la short story del New York Times Out There Screaming e ha scritto la sceneggiatura delle serie tv Night Sky e Doom Patrol.



Il reboot de La Casa Nera non ha ancora un regista.