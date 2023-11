Frozen: oltre al terzo capitolo verrà realizzato anche il quarto

News





17/11/2023 |

Novità in vista per quanto riguarda la saga di Frozen. Secondo quanto riportato da Bob Iger, CEO della Disney, il quarto capitolo di Frozen entrerà presto in lavorazione e seguirà il terzo film attualmente in lavorazione. Iger ha fatto il suo annuncio durante Good Morning America: “Frozen 3 è in lavorazione e potrebbe esserci anche Frozen 4 in lavorazione. Ma non ho molto da dire su quei film in questo momento. Ma Jenn Lee, che ha creato Frozen, l'originale Frozen e Frozen 2, sta lavorando duramente con il suo team alla Disney Animation non su una ma in realtà su due storie”.



Il primo Frozen al botteghino aveva incassato 1,28 miliardi di dollari mentre il secondo 1,4. I due film sono stati un autentico successo, con il primo che ha ricevuto l’Oscar come Miglior Film d’Animazione nel 2014. All’interno della pellicola il brano Let It Go è stato premiato con l’Oscar alla Miglior Canzone.



Nella versione italiana Serena Autieri e Serena Rossi hanno dato voce ai due personaggi principali: Elsa e Anna.