Box Office Italia: Cè Ancora Domani sempre in vetta dopo cinque settimane

20/11/2023

A distanza di cinque settimane dal suo arrivo nei cinema, C’è Ancora Domani, opera prima di Paola Cortellesi, ha mantenuto ancora la prima posizione della classifica box office italiana e in questo ultimo fine settimana ha incassato 4.078.584 euro, toccando e superando quota 18 milioni. Alle sue spalle troviamo invece una pellicola debuttante, ovvero Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence che si è presentata al botteghino con un incasso pari a 2.048.318 euro. L'arrivo nelle sale del nuovo Hunger Games ha fatto scivolare al terzo posto The Marvels di Nia DaCosta (627.057 euro) mentre è rimasto stabile al quarto posto Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz (510.415 euro). Al quinto e al sesto posto, infine, troviamo ancora una volta Comandante di Edoardo De Angelis (367.480 euro) e la new entry Thanksgiving di Eli Roth (355.641 euro).