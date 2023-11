Box Office USA: il ritorno di Hunger Games nelle sale premiato dagli spettatori

News





20/11/2023 |

Soltanto la settimana scorsa la classifica box office americana aveva abbracciato al primo posto The Marvels di Nia Da Costa. Il dominio al bottehghino del cinecomic è durato però pochi giorni perché ora la pellicola è scivolata al terzo posto (10.200.000 dollari), superata da due new entry. In prima posizione, infatti, ecco Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence che ha esordito incassando 44.000.000 dollari mentre un gradino più in basso ha trovato spazio l'esordiente Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz che ha portato via 30.600.000 dollari. Tornando all'opera della Marvel il terzo posto è da condividere tra l'altro con un'altra new entry: Thanksgiving di Eli Roth che ha incassato dunque 10.200.000 dollari. Nella quinta e nella sesta posizione troviamo infine Five Nights At Freddy's, horror movie di Emma Tammi (3.500.000 dollari) e The Holdovers - Lezioni di Vita di Alexander Payne (2.700.000 dollari).