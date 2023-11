Superman: Legacy: Nicholas Hoult sarà Lex Luthor!

News





21/11/2023 |

Una new entry di assoluto livello comparirà all’interno di Superman: Legacy. Nel film reciterà anche Nicholas Hoult che è stato ingaggiato per interpretare uno dei personaggi principali della storia di Superman: stiamo parlando di Lex Luthor. Definito dunque un nuovo personaggio dopo l'annuncio di qualche giorno fa dell'entrata nel cast di María Gabriela de Faría che interpreterà The Engineer.



Hoult si affianca così a David Corenswet e Rachel Brosnahan nei ruoli di Clark Kent e Lois Lane, mentre Nathan Fillion, Isabela Mercede, Edi Gathegi e Anthony Carrigan saranno rispettivamente Guy Gardner, un’iterazione del supereroe Lanterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific e Metamorpho.



James Gunn sarà il regista del film che vedrà Clark Kent cercare di convivere sulla Terra con l’eredità kryptoniana, rappresentando l’incarnazione della verità,della giustizia e dello stile americano. Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati.



Superman: Legacy uscirà nelle sale a luglio 2025.