Woody Harrelson reciterà nel nuovo film di James L. Brooks

21/11/2023 |

A distanza di tredici anni da Come Lo Sai, James L. Brooks tornerà dietro la macchina da presa e lo farà per dirigere Ella McCkay. E all’interno della pellicola, così come riportato da Deadline, reciteranno Woody Harrelson, Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Ayo Edibiri, Albert Brooks, Kumail Nanjiani e Spike Fearn.



Steve Asbell, presidente della 20th Century Fox, ha parlato del progetto: “Essendo uno dei drammaturghi più empatici del nostro tempo, James Brooks ha fissato il livello del cinema e della televisione per decenni. Da Broadcast News a The Simpsons, Jim è anche un elemento fondamentale della 20th e non potremmo essere più orgogliosi di supportarlo nel suo tanto atteso ritorno alla sedia da regista”.



Il film seguirà le vicende di una giovane politica idealista che si destreggia tra problemi familiari e una vita lavorativa impegnativa mentre si prepara a prendere il posto del suo mentore, il governatore in carica da lungo tempo dello stato.



Brooks sarà il produttore con Julie Ansell e Richard Sakai attraverso la loro Gracie Films. Seth Meier sarà il produttore esecutivo.