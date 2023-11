Doug Liman dirigerà il remake de Il Santo

News





21/11/2023 |

A distanza di quasi trent’anni dall’arrivo nelle sale de Il Santo, la Paramount Pictures ha deciso di realizzare il remake e lo farà con Doug Liman alla regia. Come riportato da Deadline sarà il regista di Chaos Walking e Barry Seal – Una Storia Americana a prendere in mano il progetto. Regé-Jean Page sarà il produttore esecutivo e reciterà nella pellicola che sarà prodotta da Lorenzo DiBonaventura e Brad Krevoy e da Mark Vahradian.



I dettagli circa la trama non sono stati ancora svelati. Della sceneggiatura se ne stanno occupando Rory Haines e Sohrab Noshirvani.



Basato in parte sulla serie di libri di Leslie Charteris degli anni '20 e sulle successive serie TV britanniche degli anni '60 con Roger Moore, Il Santo racconta la storia di Simon Templar, meglio conosciuto come The Saint, un criminale e ladro in stile Robin Hood che intraprende un'avventura giramondo. Secondo le prime informazioni il nuovo film rivisiterà completamente il personaggio e l’ambiente che lo circonda.



Il Santo uscì nelle sale nel 1996 con Phillippe Noyce alla regia e Val Kilmer protagonista.