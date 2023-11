Babygirl: Nicole Kidman ed Antonio Banderas recitano nel thriller movie

News





21/11/2023 |

Nicole Kidman, Antonio Banderas e Harris Dickinson reciteranno all’interno di Babygirl, thriller erotico che segna la reunion tra la A24 e Halina Reijn, regista di Bodies Bodies Bodies. Il casting però non è terminato qui perché nell'opera reciteranno anche Sophie Wilde e Jean Reno. La Reijn ha anche scritto la sceneggiatura della pellicola le cui riprese partiranno a New York nel mese di dicembre.



Babygirl porterà nelle sale il tema legato alle dinamiche di potere e della sessualità e racconterà della CEO di un’azienda (Kidman), potente e autoritaria, che inizierà una relazione con uno stagista (Dickinson). Banderas interpreterà il marito mentre la Wilde sarà l'assistente dell'amministratore delegato che osserva lo svolgersi della relazione. Reno è un dirigente d'azienda rivale.



David Hinojosa della 2AM produrrà il film insieme alla Reijn che lo produrrà tramite la sua Man Up Film. Tra i produttori anche la A24, che finanzierà il progetto. Julia Oh, Zach Nutman e Christine D'Souza Gelb della 2AM saranno i produttori esecutivi.